Російського омбудсмена турбують "порушення прав росіян" у США та Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова стурбована “порушеннями прав росіян” в Україні і в США. Про це вона повідомила в інтерв’ю одному з російських видань, інформує УНН з посиланням на агентство ТАРС.
Москалькова прийшла до думки, що серед 400 росіян, які перебувають в місцях позбавлення волі в Україні, є як справжні злочинці, так і ті, кого “використовують для обміну ув’язненими між країнами”.
“В Україні більше 400 громадян РФ містяться в місцях позбавлення волі. Це і ті, хто скоїв кримінальні злочини і реально повинен бути покараний, і громадяни, які, на мій погляд, стали жертвами свавілля для створення так званого обмінного фонду. Коли людей затримують і потім пропонують обмін на своїх громадян”, — сказала Москалькова.
Вона додала, що для відновлення довірчих відносин між уповноваженими з прав людини РФ і України варто підключити до двосторонніх переговорів представників правозахисного товариства і колишніх омбудсменів двох країн.
Як повідомляв УНН, уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що звернулася до Верховного комісара ООН з прав людини Зейд Раада аль Хуссейна щодо організації візиту їх представників до колонії, де утримують Олега Сенцова.