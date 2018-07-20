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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 40201 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 102646 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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8 марта, 13:20 • 124626 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 132125 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 15:45 • 141097 просмотра

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Российского омбудсмена беспокоят "нарушения прав россиян" в США и Украине

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 июля. УНН. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обеспокоена “нарушениями прав россиян” в Украине и в США. Об этом она сообщила в интервью одному из российских изданий, информирует УНН со ссылкой на агентство ТАСС.

Москалькова пришла к мнению, что среди 400 россиян, находящихся в местах лишения свободы в Украине, есть как настоящие преступники, так и те, кого “используют для обмена заключенными между странами”.

“В Украине более 400 граждан РФ содержатся в местах лишения свободы. Это и те, кто совершил уголовные преступления и реально должен быть наказан, и граждане, которые, на мой взгляд, стали жертвами произвола для создания так называемого обменного фонда. Когда людей задерживают и затем предлагают обмен на своих граждан ”, - сказала Москалькова.

Она добавила, что для восстановления доверительных отношений между уполномоченными по правам человека РФ и Украины следует подключить к двусторонним переговорам представителей правозащитного общества и бывших омбудсменов двух стран.

Как сообщал УНН, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Зейд Раада аль Хусейна по организации визита их представителей в колонии, где содержится Олега Сенцова.

Украинские Национальные Новости

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