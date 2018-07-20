Российского омбудсмена беспокоят "нарушения прав россиян" в США и Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обеспокоена “нарушениями прав россиян” в Украине и в США. Об этом она сообщила в интервью одному из российских изданий, информирует УНН со ссылкой на агентство ТАСС.
Москалькова пришла к мнению, что среди 400 россиян, находящихся в местах лишения свободы в Украине, есть как настоящие преступники, так и те, кого “используют для обмена заключенными между странами”.
“В Украине более 400 граждан РФ содержатся в местах лишения свободы. Это и те, кто совершил уголовные преступления и реально должен быть наказан, и граждане, которые, на мой взгляд, стали жертвами произвола для создания так называемого обменного фонда. Когда людей задерживают и затем предлагают обмен на своих граждан ”, - сказала Москалькова.
Она добавила, что для восстановления доверительных отношений между уполномоченными по правам человека РФ и Украины следует подключить к двусторонним переговорам представителей правозащитного общества и бывших омбудсменов двух стран.
Как сообщал УНН, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Зейд Раада аль Хусейна по организации визита их представителей в колонии, где содержится Олега Сенцова.