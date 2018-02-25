Російського кримінального авторитета "Хасана" видворили з України
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Поліцейські на Київщині у рамках операції "Мігрант" затримали та видворили з України російського кримінального авторитета на прізвище "Хасан". Про це йдеться в повідомленні на сторінці МВС України у Facebook, передає УНН.
У МВС повідомили, що 56-річний громадянин Російської Федерації Домбаєв Заур Зеліхманович, який проживав в Україні без жодних дозвільних документів, являється членом незаконних збройних формувань і впливав на дестабілізацію та погіршення криміногенної обстановки.
Зокрема, затриманий встановлював контроль за протиправною діяльністю організованих злочинних угрупувань, які вчиняють тяжкі та особливо тяжкі злочини та приймав безпосередню участь у їх скоєні. Іноземець розвивав злочинні традиції, ідеї, погляди з метою залучення до злочинної діяльності молоді.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Поліцейські затримали на “зустрічі” понад 60 кримінальних авторитетів
Крім того, “Хасан” матеріально підтримував засуджених, звільнених з місць позбавлення волі та впливав на них, підтримував зв’язки з лідерами організованих злочинних груп, а також координував і узгоджував свої дії зі злодіями “в Законі”.
Іноземця затримали у місті Вишгород працівники Управління карного розшуку поліції Київщини спільно з колегами з Департаменту карного розшуку Національної поліції України, у рамках проведення загальнодержавних профілактичних заходів “Мігрант”.
Вишгородським РВ УМДС в Київській області ДМС України прийнято рішення примусово видворити нелегала з забороною в’їзду на територію України упродовж 3-х років. Чоловіка депортовано в Росію 23 лютого потягом “Київ-Москва”, йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, в Україні продовжує свою роботу операція “мігрант”, розпочата в серпні 2017 року.