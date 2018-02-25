Российского криминального авторитета "Хасана" выдворили из Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. Полицейские в Киевской области в рамках операции "Мигрант" задержали и выдворили из Украины российского криминального авторитета по прозвищу "Хасан". Об этом говорится в сообщении на странице МВД Украины в Facebook, передает УНН.
В МВД сообщили, что 56-летний гражданин Российской Федерации Домбаев Заур Зелихманович, который проживал в Украине без разрешительных документов, является членом незаконных вооруженных формирований и влиял на дестабилизацию и ухудшение криминогенной обстановки.
В частности, задержанный устанавливал контроль за противоправной деятельностью организованных преступных группировок, которые совершают тяжкие и особо тяжкие преступления и принимал непосредственное участие в их совершении. Иностранец развивал преступные традиции, идеи, взгляды с целью привлечения к преступной деятельности молодежи.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полицейские задержали на "встрече" более 60 криминальных авторитетов
Кроме того, "Хасан" материально поддерживал осужденных, освобожденных из мест лишения свободы и влиял на них, поддерживал связи с лидерами организованных преступных групп, а также координировал и согласовывал свои действия с ворами "в Законе".
Иностранца задержали в городе Вышгород сотрудники Управления уголовного розыска полиции Киевщины совместно с коллегами из Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины, в рамках проведения общегосударственных профилактических мероприятий "Мигрант".
Вишгородским РО УГМС в Киевской области ГМС Украины принято решение принудительно выдворить нелегала с запретом въезда на территорию Украины на протяжении 3-х лет. Мужчину депортировали в Россию 23 февраля поездом "Киев-Москва", говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, в Украине продолжает свою работу операция "мигрант" , начатая в августе 2017 года.