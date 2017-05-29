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Російсько-терористичні бандформування 48 разів відкривали вогонь по підрозділах ЗС України

Київ • УНН

 • 9290 перегляди

КИЇВ. 29 травня. УНН. Оперативна обстановка у районі проведення АТО залишається складною, проте контрольованою українськими захисниками. Впродовж доби, що минула, російсько-терористичні бандформування 48 разів відкривали вогонь по підрозділах ЗС України, зокрема й з систем озброєння, які заборонені Мінськими домовленостями, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.

Російсько-терористичні бандформування 48 разів відкривали вогонь по підрозділах ЗС України

Приморський напрямок. На цій частині лінії зіткнення проросійські озброєні бандформування 20 разів відкривали вогонь по оборонних укріпленнях сил АТО. Так, вже з настанням сутінок противник двічі з 120-мм мінометів обстріляв наші позиції на підступах до Красногорівки. З мінометів калібру 82 мм бойовики обстрілювали українських воїнів в районі Мар'їнки та Чермалика. Поблизу Широкиного, Водяного, Павлополя, Гнутового та Новтроїцького в темну пору добу бандити неодноразово застосовували проти українських захисників гранатомети різних модифікацій, великокаліберні кулемети та різноманітні системи стрілецької зброї.

Донецький напрямок. На цій ділянці фронту незаконні збройні формування до опівночі найчастіше вели вогонь по опорних пунктах ЗС України, які розташовані у передмісті Авдіївки. Під час здійснення цих збройних провокацій бандити здебільшого використовували гранатомети й стрілецьку зброю, час від часу - 82-мм міномети. З околиць тимчасово окупованого Донецька бойовики також з гранатометів били по наших позиціях неподалік Пісків. А з передмістя підконтрольної окупантам Горлівки противник знову вів вогонь з озброєння БМП й легшого піхотного озброєння по наших укріпленнях в районі Зайцевого. Всього на цьому напрямку відбулось 18 ворожих обстрілів.

Луганський напрямок. Тут минулої доби зафіксовано 10 фактів використання російсько-терористичними угрупованнями зброї, половина з них - за темної пори доби. Українських воїнів, котрі утримують оборону біля Катеринівки та Кримського, противник ввечері обстрілював з мінометів калібру 82 мм та гранатометів. Поблизу селищ Валуйське та Донець бойовики вдавались до збройних провокацій із застосуванням стрілецької зброї. А біля Троїцького пізно вночі ворог бив по опорних пунктах сил АТО з великокаліберних кулеметів та станкового протитанкового гранатомету.

В результаті бойових дій минулої доби 7 військовослужбовців ЗС України отримали поранення та бойові травми.

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