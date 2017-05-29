Российско-террористические бандформирования 48 раз открывали огонь по подразделениям ВС Украины

Приморский направление. На этой части линии соприкосновения пророссийские вооруженные бандформирования 20 раз открывали огонь по оборонным укреплениям сил АТО. Так, уже с наступлением сумерек противник дважды с 120-мм минометов обстрелял наши позиции на подступах к Красногоровки. С минометов калибра 82 мм боевики обстреливали украинских воинов в районе Марьинки и Чермалык. Вблизи Широкино, Водяного, Павлополя, Гнутово и Новотроицького в темное время сутки бандиты неоднократно применяли против украинских защитников гранатометы различных модификаций, крупнокалиберные пулеметы и различные системы стрелкового оружия.

Донецкое направление. На этом участке фронта незаконные вооруженные формирования до полуночи чаще всего вели огонь по опорным пунктам ВС Украины, которые расположены в пригороде Авдеевки. При осуществлении этих вооруженных провокаций бандиты в основном использовали гранатометы и стрелковое оружие, время от времени - 82-мм минометы. Из окрестностей временно оккупированного Донецкая боевики также из гранатометов били по нашим позициям неподалеку Песков. А из пригорода подконтрольной оккупантам Горловки противник снова вел огонь из вооружения БМП и легкого пехотного вооружения по нашим укреплениям в районе Зайцевой. Всего на этом направлении состоялось 18 вражеских обстрелов.

Луганский направление. Здесь прошедшие сутки зафиксировано 10 фактов использования российско-террористическими группировками оружия, половина из них - за темное время суток. Украинский воинов, которые удерживают оборону у Катериновки и Крымского, противник вечером обстреливал из минометов калибра 82 мм и гранатометов. Вблизи поселков Валуйское и Донец боевики прибегали к вооруженным провокациям с применением стрелкового оружия. А у Троицкого поздно ночью враг бил по опорным пунктам сил АТО из крупнокалиберных пулеметов и станковой противотанкового гранатомета.

В результате боевых действий прошедшие сутки 7 военнослужащих ВС Украины получили ранения и боевые травмы.