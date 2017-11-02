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Російсько-німецький концерн планує відгалуження газогону Nord Stream 2

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Російсько-німецький концерн “Gascade” планує провести відгалуження газогону Nord Stream 2. Документи, які стосуються техніко-економічного обґрунтування інвестиції та її впливу на довкілля, вже розглядаються в Управлінні гірництва, геології та мінеральних ресурсів у Брандербургії, передає УНН із посиланнями на "Польське радіо".

Газогін під назвою “Eugal” транспортуватиме російський газ через Німеччину до Чехії.

Як пише видання, управління перевірить, який вплив на навколишнє середовище матиме новий газопровід і видасть свою оцінку до кінця листопада.

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“До цього терміну кожна установа, а також приватна особа, може направити до Управління гірництва, геології та мінеральних ресурсів у Брандербургії офіційне застереження щодо планів будови газгону. На інтертнетній сторінці управління написано, що „Eugal“ має бути готовим до 2019 року, і буде отримувати газ безпосередньо з Північного потоку 2. Транспорт газу відбуватиметься вздовж польсько-німецького кордону до Чехії. Цього ж року буде готовий газогін Nord Stream 2”.

Експерти передбачають, що будова нитки “Eugal” значно зміцнить позицію Газпрому, котрий разом з німецьким концерном Wintershall є власником оператора газу “Gascade”, — йдеться у повідомленні.

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