Русско-немецкий концерн планирует ответвление газопровода Nord Stream 2

Газопровод под названием "Eugal" будет транспортировать российский газ через Германию в Чехию.

Как пишет издание, управление проверит, какое влияние на окружающую среду будет иметь новый газопровод и выдаст свою оценку до конца ноября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЕС планирует заблокировать инвестиции в "Северный поток-2"

"До этого срока каждое учреждение, а также частное лицо может направить в Управление горной индустрии, геологии и минеральных ресурсов в Брандербургии официальное предостережение о планах строения газопровода. На интертнетний странице управления написано, что "Eugal" должен быть готов к 2019 году, и будет получать газ непосредственно из Северного потока 2. Транспорт газа будет происходить вдоль польско-германской границы в Чехию. В этом году будет готов газопровод Nord Stream 2".

Эксперты предполагают, что строение нити "Eugal" значительно укрепит позицию Газпрома, который вместе с немецким концерном Wintershall является владельцем оператора газа "Gascade", - говорится в сообщении.