Російський журналіст запропонував провести трансляцію виступу Ю.Самойлової із Севастополя
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Російська Федерація повинна організувати трансляцію виступу російської співачки Юлії Самойлової на “Євробаченні-2017” із Севастополя. Про це на своєму мікроблозі у Twitter написав журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов, передає УНН.
“Адекватна відповідь на пропозицію організаторів „Євробачення“ — організація трансляції виступу Юлії Самойлової з Севастополя”, — написав Д.Смирнов.
До того ж, журналіст зазначив, що пропозиція виступити Ю.Самойловій з Москви є ознакою європейської толерантності.
“Ось і вся європейська толерантність: Організатори „Євробачення“ запропонували Першому каналу транслювати виступ Самойлової з Москви”, — написав він.
Як повідомляв УНН, Європейський мовний союз запропонував російському “Першому каналу” можливість взяти участь у пісенному конкурсі “Євробачення-2017”, виконавши пісню у прямому ефірі другого півфіналу через супутниковий зв’язок, а у випадку проходження далі — у фіналі.