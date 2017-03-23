Российский журналист предложил провести трансляцию выступления Ю.Самойловой из Севастополя

"Адекватный ответ на предложение организаторов "Евровидения" - организация трансляции выступления Юлии Самойловой из Севастополя", - написал Д.Смирнов.

К тому же, журналист отметил, что предложение выступить Ю.Самойловой из Москвы является признаком европейской толерантности.

"Вот и вся европейская толерантность Организаторы "Евровидения" предложили Первому каналу транслировать выступление Самойловой из Москвы", - написал он.

Как сообщал УНН, Европейский вещательный союз предложил российскому "Первому каналу" возможность принять участие в песенном конкурсе "Евровидение-2017", исполнив песню в прямом эфире второго полуфинала через спутниковую связь, а в случае прохождения дальше - в финале.