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Российский журналист предложил провести трансляцию выступления Ю.Самойловой из Севастополя

Российский журналист предложил провести трансляцию выступления Ю.Самойловой из Севастополя

Киев • УНН

 • 12363 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Российская Федерация должна организовать трансляцию выступления российской певицы Юлии Самойловой на "Евровидении-2017" из Севастополя. Об этом в своем микроблоге в Twitter написал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов, передает УНН.

"Адекватный ответ на предложение организаторов "Евровидения" - организация трансляции выступления Юлии Самойловой из Севастополя", - написал Д.Смирнов.

К тому же, журналист отметил, что предложение выступить Ю.Самойловой из Москвы является признаком европейской толерантности.

"Вот и вся европейская толерантность Организаторы "Евровидения" предложили Первому каналу транслировать выступление Самойловой из Москвы", - написал он.

Как сообщал УНН, Европейский вещательный союз предложил российскому "Первому каналу" возможность принять участие в песенном конкурсе "Евровидение-2017", исполнив песню в прямом эфире второго полуфинала через спутниковую связь, а в случае прохождения дальше - в финале.

Украинские Национальные Новости

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