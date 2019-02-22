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Російський винищувач пішов на небезпечне зближення зі шведським літаком над Балтикою

Російський винищувач пішов на небезпечне зближення зі шведським літаком над Балтикою

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. Під час польоту над Балтійським морем в міжнародному повітряному просторі на початку тижня російський винищувач SU 27 небезпечно наблизився до шведського літака розвідки над Балтійським морем. Про повідомляють збройні сили королівства, передає УНН.

"Під час польоту над Балтійським морем в міжнародному повітряному просторі на початку тижня за шведським сигнальним літаком стежив російський SU 27. Російський літак пролетів на відстані менше 20 м", - сказано в повідомленні збройних сил.

Так само збройні сили повідомили, що передали інформацію про інцидент уряду Швеції, назвавши його таким, що "заслуговує на увагу".

У свою чергу міністр оборони країни Петер Хультквіст, коментуючи інцидент Шведському радіо, назвав таку поведінку російських ВПС неприйнятною.

"Збройні сили оцінюють ці дії як такі, що виходять за рамки норми", - сказав міністр. Він так само відзначив, що це вже не перший випадок небезпечного зближення з російськими винищувачами - подібні були як в 2017, так і в 2018 роках.

Як повідомляв УНН, 30 січня, одразу три американські літаки провели патрулювання біля берегів окупованого Криму.

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