Російський винищувач пішов на небезпечне зближення зі шведським літаком над Балтикою

"Під час польоту над Балтійським морем в міжнародному повітряному просторі на початку тижня за шведським сигнальним літаком стежив російський SU 27. Російський літак пролетів на відстані менше 20 м", - сказано в повідомленні збройних сил.

Так само збройні сили повідомили, що передали інформацію про інцидент уряду Швеції, назвавши його таким, що "заслуговує на увагу".

У свою чергу міністр оборони країни Петер Хультквіст, коментуючи інцидент Шведському радіо, назвав таку поведінку російських ВПС неприйнятною.

"Збройні сили оцінюють ці дії як такі, що виходять за рамки норми", - сказав міністр. Він так само відзначив, що це вже не перший випадок небезпечного зближення з російськими винищувачами - подібні були як в 2017, так і в 2018 роках.

Як повідомляв УНН, 30 січня, одразу три американські літаки провели патрулювання біля берегів окупованого Криму.