Російський суд знову відхилив позов Siemens про арешт "кримських" турбін
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Арбітражний суд Москви 28 листопада вкотре відхилив позов німецької компанії Siemens про арешт чотирьох газових турбін, поставлених в анексований Росією Крим, передає УНН з посиланням на "Радіо Свобода".
Повідомляють, що арбітражний суд Москви вже кілька разів відхиляв вимоги Siemens накласти арешт на турбіни. Російська сторона стверджує, що вони були придбані на “вторинному ринку”.
Нагадаємо, арбітражний суд Москви 18 серпня прийняв рішення про відмову заарештувати за позовом Siemens чотири газотурбінні установки.
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У липні Siemens подав до суду через поставки турбін до Криму.
Siemens звинувачувала російських партнерів в поставках двох придбаних ними газових турбін на територію анексованого Росією українського півострова Крим всупереч умовам контракту.