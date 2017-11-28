Российский суд снова отклонил иск Siemens об аресте "крымских" турбин
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Арбитражный суд Москвы 28 ноября вновь отклонил иск немецкой компании Siemens об аресте четырех газовых турбин, поставленных в аннексированный Россией Крым, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
Сообщают, что арбитражный суд Москвы уже несколько раз отклонял требования Siemens наложить арест на турбины. Российская сторона утверждает, что они были приобретены на "вторичном рынке".
Напомним, арбитражный суд Москвы 18 августа принял решение об отказе арестовать по иску Siemens четыре газотурбинные установки.
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В июле Siemens подал в суд из-за поставок турбин в Крым.
Siemens обвиняла российских партнеров в поставках двух приобретенных ими газовых турбин на территорию аннексированного Россией украинского полуострова Крым вопреки условиям контракта.