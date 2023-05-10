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Російський суд заарештував чотири данські буксири на Сахаліні

Російський суд заарештував чотири данські буксири на Сахаліні

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 травня. УНН. Російський суд ухвалив заарештувати чотири буксири, що належать данській компанії Svitzer. Про це пише Reuters, передає УНН.

москва заарештовує активи деяких західних компаній, які залишили країну або згортають там свій бізнес у відповідь на війну в Україні та західні санкції.

Деталі

У рішенні суду від 24 квітня йдеться про те, що буксири були заарештовані у відповідь на запит Sakhalin Energy, нової російської юридичної особи, яка контролює видобуток нафти та зрідженого природного газу на острові.

У документі йдеться про те, що Svitzer Сахалін написав російській компанії 19 квітня, підтверджуючи плани призупинити дію контракту на використання буксирів.

У повідомленні йдеться про те, що данська група, найбільший у світі оператор буксирів і підрозділ судноплавної та нафтової групи AP Moller-Maersk, попросила вивести судна з російських вод і змінити прапор.

Maersk заявила, що компанія вирішила повністю піти з росії в березні 2022 року, і в неї триває процес продажу своєї буксирувальної діяльності, наприклад, чотирьох буксирів, що належать Svitzer, які працюють на Сахаліні за довгостроковим контрактом.

«Наразі ми зробили кроки щодо розірвання угоди, згідно з якою юридична особа Svitzer у ЄС зафрахтувала буксири без екіпажу для російського представництва Svitzer, а це означає, що юридична особа Svitzer у росії більше не зможе надавати послуги», — йдеться у повідомленні.

За даними Maersk, після рішення суду всі співробітники Svitzer у росії звільнилися, і Svitzer більше не керує чотирма буксирами.

Конфіскація судів залишатиметься чинною принаймні до 18 травня, коли «Сахалін Енерджі» подасть позов, який оскаржує припинення контракту Svitzer, згідно з документами суду.

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