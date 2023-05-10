Российский суд арестовал четыре датских буксира на Сахалине
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Российский суд постановил арестовать четыре буксира, принадлежащих датской компании Svitzer. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
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Детали
В решении суда от 24 апреля говорится, что буксиры были арестованы в ответ на запрос Sakhalin Energy, нового российского юридического лица, контролирующего добычу нефти и сжиженного природного газа на острове.
В документе говорится, что Svitzer Сахалин написал российской компании 19 апреля, подтверждая планы приостановить действие контракта на использование буксиров.
В сообщении говорится, что датская группа, крупнейший в мире оператор буксиров и подразделение судоходной и нефтяной группы AP Moller-Maersk, попросила вывести суда из российских вод и сменить флаг.
Maersk заявила, что компания решила полностью уйти из россии в марте 2022 года, и у нее продолжается процесс продажи своей буксировочной деятельности, например четырех буксиров, принадлежащих Svitzer, работающих на Сахалине по долгосрочному контракту.
«Пока мы сделали шаги по расторжению соглашения, согласно которому юридическое лицо Svitzer в ЕС зафрахтовало буксиры без экипажа для российского представительства Svitzer, а это значит, что юридическое лицо Svitzer в россии больше не сможет предоставлять услуги», — говорится в сообщении.
По данным Maersk, после решения суда все сотрудники Svitzer в россии уволились, и Svitzer больше не управляет четырьмя буксирами.
Конфискация судов будет действовать по крайней мере до 18 мая, когда «Сахалин Энерджи» подаст иск, оспаривающий прекращение контракта Svitzer, согласно документам суда.