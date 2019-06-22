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Російський Су-24 пролетів поблизу іспанського авіаносця над Балтійським морем

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 червня. УНН. Російський бомбардувальник Су-24 пролетів близько до іспанського авіаносця Juan Сarlos I, що виконував маневри в рамках навчань НАТО над Балтійським морем. Про це повідомляє іспанська газета La Razón, інформує УНН.

Російський Су-24 пролетів поблизу іспанського авіаносця над Балтійським морем

За даними видання, російський літак пролетів поруч з авіаносцем “на відносно низькій швидкості” і невеликій висоті. Судно виявили радари іспанського авіаносця, однак пілот не став застосовувати ніяких заходів, так як маневри, що виконуються пілотом, не вважали небезпечними, зазначає газета. Крім іншого, видання показало відеокадри, на яких відображені бомбардувальник і авіаносець.

Щорічні навчання НАТО BALTOPS-2019 проходили в Балтійському морі з 1 по 16 червня. У них взяли участь 18 держав альянсу і країн-партнерів.

Нагадуємо, міністерство оборони Японії має намір зробити подання Москві в зв’язку з тим, що в четвер, як стверджують в Токіо, російські турбогвинтові стратегічні бомбардувальники Ту-95 двічі порушили повітряний простір країни.

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