Російський режисер Микита Міхалков потрапив до лікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Російський режисер Микита Міхалков потрапив до лікарні під час поїздки в Нижній Новгород, госпіталізація не знадобилася. Про це повідомляє УНН з посиланням на Агентство міських новин "Москва".
"Микита Сергійович приїхав в Нижній Новгород. Дійсно, він підсковзнувся і впав. Було прийнято рішення провести медичне обстеження, за підсумками якого стало зрозуміло, що серйозних ушкоджень немає, і Микита Сергійович прийняв рішення продовжити робочу поїздку і взяти участь у всіх запланованих зустрічах", - повідомили агентству в прес-службі режисера.
Нагадаємо, Міністерство культури України за дорученням СБУ внесло російського режисера Микиту Міхалкова і групу інших діячів РФ в перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці.