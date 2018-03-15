Российский режиссер Никита Михалков попал в больницу
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Российский режиссер Никита Михалков попал в больницу во время поездки в Нижний Новгород, госпитализация не потребовалась. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Агентство городских новостей "Москва".
"Никита Сергеевич приехал в Нижний Новгород. Действительно, он подскользнулся и упал. Было принято решение провести медицинское обследование, по итогам которого стало понятно, что серьезных повреждений нет, и Никита Сергеевич принял решение продолжить рабочую поездку и принять участие во всех запланированных встречах", - сообщили агентству в пресс-службе режиссера.
Напомним, Министерство культуры Украины по поручению СБУ внесло российского режиссера Никиту Михалкова и группу других деятелей РФ в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.