Російський режисер Міхалков потрапив до лікарні з COVID-19, стан тяжкий
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Російський режисер Микита Міхалков потрапив до лікарні із COVID-19. Він перебуває у тяжкому стані. Про це повідомляє УНН з посиланням на Baza.
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«Спочатку 77-річного режисера госпіталізували до ДКЛ № 67. Однак потім медики вирішили перевезти Міхалкова до іншої лікарні за допомогою реанімаційної бригади. У Микити Сергійовича діагностовано ковідну пневмонію, його стан оцінюють як тажкий», - йдеться у повідомленні.
Доповнення
Національне агентство із запобігання корупції додало до списків потенційних кандидатів на міжнародні санкції ще 362 особи, які підтримують політику кремля, зокрема режисера Микиту Міхалкова.