Российский режиссер Михалков попал в больницу с COVID-19, состояние тяжелое
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Российский режиссер Никита Михалков попал в больницу с COVID-19. Он находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Baza.
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«Изначально 77-летнего режиссера госпитализировали в ГКБ № 67. Однако затем медики приняли решение перевезти Михалкова в другую больницу с помощью реанимационной бригады. У Никиты Сергеевича диагностирована ковидная пневмония, его состояние оценивают как тяжелое», - говориться в сообщении.
Дополнение
Национальное агентство по предотвращению коррупции добавило в списки потенциальных кандидатов на международные санкции еще 362 человека, поддерживающих политику кремля, в частности режиссера Никиту Михалкова.