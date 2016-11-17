Російський пранкер оприлюднив запис “розмови” П.Порошенка з президентом Киргизстану
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Російський пранкер Вован (Володимир Кузнєцов) на своїй сторінці у Facebook опублікував запис “розмови” Президента України Петра Порошенка з президентом Киргизстану Алмазбеком Атамбаєвим, передає УНН.
Під час розмови, зокрема, пранкер поцікавився у співрозмовника, яку позицію Україна займає в складі СНД.
“Повноцінне співробітництво в рамках СНД, провідну роль в якому грає Росія, суперечить здоровому глузду. Це що, їх справа? Була абсолютно хамська реакція, реакція, що ми не члени СНД. Поки що я знизив рівень представленості України у вищих органах співдружність незалежних, і ми припинили ряд взаємодій в політичній сфері, безпеці, в цьому відношенні. Але подальші кроки, я поки не буду, скажімо так, прискорювати”, — сказав П.Порошенко.
Щодо статусу республік “ЛНР” та “ДНР”, П.Порошенко в оприлюдненій розмові зазначив: “по-перше, вони визнані терористичними цілим рядом юридичних рішень судів, а по-друге, цих організацієй не існує. Тобто вони існують тільки в російській хворій уяві. Тому що це привезені сюди маріонетки з Москви. Ніяких там виборів немає, референдумів немає — вони все намалювали. Їх ніхто в принципі не визнає. Їх населення не підтримує. Для Росії це дорога ціна".
Нагадаємо, 2 листопада в Адміністрації Президента повідомили, що Президент України Петро Порошенко і президент Киргизстану Алмазбек Атамбаєв під час телефонної розмови обговорили шляхи вирішення проблем з постачанням української продукції до Киргизстану, що виникли через обмеження транзиту Росією.
Однак згодом завідуючий відділом зовнішньої політики в ранзі заступника керівника Апарату президента Киргизстану Сапар Ісаков спростував повідомлення про телефонну розмову президента Алмазбека Атамбаєва з президентом України Петром Порошенком.
Із сайту АП новина про спілкування П.Порошенка з президентом Киргизстану зникла.
Як повідомляв УНН, у МЗС підтвердили, що розмови президентів України та Киргизстану не було. Голови МЗС України і Киргизстану домовилися розібратися із провокацією щодо розмови президентів.