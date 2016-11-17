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Российский пранкер обнародовал запись "разговора" П.Порошенко с президентом Кыргызстана

Российский пранкер обнародовал запись "разговора" П.Порошенко с президентом Кыргызстана

Киев • УНН

 • 27365 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Российский пранкер Вован (Владимир Кузнецов) на своей странице в Facebook опубликовал запись "разговора" Президента Украины Петра Порошенко с президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым, передает УНН.

Во время разговора, в частности, пранкер поинтересовался у собеседника, какую позицию Украина занимает в составе СНГ.

"Полноценное сотрудничество в рамках СНГ, ведущую роль в котором играет Россия, противоречит здравому смыслу. Это что, их дело? Была абсолютно хамская реакция, реакция, мы не члены СНГ. Сейчас я снизил уровень представленности Украины в высших органах СНГ, и мы прекратили ряд взаимодействий в политической сфере, безопасности, в этом отношении. Но дальнейшие шаги, я пока не буду, скажем так, ускорять", - сказал П.Порошенко.

Относительно статуса республик "ЛНР" и "ДНР", П.Порошенко в обнародованном разговоре отметил: "во-первых, они признаны террористическими целым рядом юридических решений судов, а во-вторых, этих организаций не существует. То есть они существуют только в российском больном воображении. Потому что это привезенные сюда марионетки из Москвы. Никаких там выборов нет, референдумов нет - они все нарисовали. Их никто в принципе не признает. Их население не поддерживает. Для России это дорогая цена".

Напомним, 2 ноября в Администрации Президента сообщили, что Президент Украины Петр Порошенко и президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев во время телефонного разговора обсудили пути решения проблем с поставками украинской продукции в Кыргызстан, возникшие из-за ограничения транзита Россией.

Однако впоследствии заведующий отделом внешней политики в ранге заместителя руководителя Аппарата президента Кыргызстана Сапар Исаков опроверг сообщение о телефонном разговоре президента Алмазбека Атамбаева с президентом Украины Петром Порошенко.

С сайта АП новость об общении П.Порошенко с президентом Кыргызстана исчезла.

Как сообщал УНН, в МИД подтвердили, что разговора президентов Украины и Кыргызстана не было. Главы МИД Украины и Кыргызстана договорились разобраться с провокацией относительно разговора президентов.

Украинские Национальные Новости

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