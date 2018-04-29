Російський МЗС заявив про неучасть СРСР в Корейській війні

"У зв'язку з цим дипломат підкреслив, що Радянський Союз не брав участі в Корейській війні, що сталася в першій половині 50-х років минулого століття", - йдеться в повідомленні.



Відзначається, що заява Моргулова суперечить історичним фактам - відомо, що СРСР був залучений у війну, разом з Китаєм виступаючи на стороні КНДР. Радянські льотчики брали участь в повітряних боях з американцями. Крім того, інструктори з Радянського Союзу займалися підготовкою кадрів для Корейської народної армії. Протягом усієї війни Москва постачала Пхеньяну бойові літаки, танки, артилерійське і стрілецьку зброю, боєприпаси, а також інші види техніки і різного роду спорядження.



Корейська війна завершилася незабаром після смерті Йосипа Сталіна, в липні 1953 року. Офіційне мирну угоду так і не було підписано.



Нагадаємо, президент Російської Федерації неодноразово заперечував присутність російських військ під час анексії Росією АР Крим в 2014 році і на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.