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Російський МЗС заявив про неучасть СРСР в Корейській війні

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. У Міністерстві закордонних справ Росії заявляють, що СРСР не брав участі в Корейській війні. Як повідомляє "Ехо Москви", про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Ігор Моргул, відповідаючи на питання про роль Росії у врегулюванні ситуації на Корейському півострові, передає УНН.

Російський МЗС заявив про неучасть СРСР в Корейській війні

"У зв'язку з цим дипломат підкреслив, що Радянський Союз не брав участі в Корейській війні, що сталася в першій половині 50-х років минулого століття", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що заява Моргулова суперечить історичним фактам - відомо, що СРСР був залучений у війну, разом з Китаєм виступаючи на стороні КНДР. Радянські льотчики брали участь в повітряних боях з американцями. Крім того, інструктори з Радянського Союзу займалися підготовкою кадрів для Корейської народної армії. Протягом усієї війни Москва постачала Пхеньяну бойові літаки, танки, артилерійське і стрілецьку зброю, боєприпаси, а також інші види техніки і різного роду спорядження.

Корейська війна завершилася незабаром після смерті Йосипа Сталіна, в липні 1953 року. Офіційне мирну угоду так і не було підписано.

Нагадаємо, президент Російської Федерації неодноразово заперечував присутність російських військ під час анексії Росією АР Крим в 2014 році і на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

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