Российский МИД заявил о неучастии СССР в Корейской войне
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. В Министерстве иностранных дел России заявляют, что СССР не принимал участия в Корейской войне. Как сообщает "Эхо Москвы", об этом заявил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов, отвечая на вопрос о роли России в урегулировании ситуации на Корейском полуострове, передает УНН.
"В связи с этим дипломат подчеркнул, что Советский Союз не участвовал в Корейской войне, произошедшей в первой половине 50-х годов прошлого века", - говорится в сообщении.
Отмечается, что заявление Моргулова противоречит историческим фактам – известно, что СССР был вовлечен в войну, вместе с Китаем выступая на стороне КНДР. Советские летчики участвовали в воздушных боях с американцами. Кроме того, инструкторы из Советского Союза занимались подготовкой кадров для Корейской народной армии. На протяжении всей войны Москва поставляла Пхеньяну боевые самолеты, танки, артиллерийское и стрелковое оружие, боеприпасы, а также другие виды техники и различного рода снаряжение.
Корейская война завершилась вскоре после смерти Иосифа Сталина, в июле 1953 года. Официальное мирное соглашение так и не было подписано.
Напомним, президент Российской Федерации неоднократно отрицал присутствие российских войск во время аннексии Россией АР Крым в 2014 году и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.