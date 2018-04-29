Российский МИД заявил о неучастии СССР в Корейской войне

"В связи с этим дипломат подчеркнул, что Советский Союз не участвовал в Корейской войне, произошедшей в первой половине 50-х годов прошлого века", - говорится в сообщении.



Отмечается, что заявление Моргулова противоречит историческим фактам – известно, что СССР был вовлечен в войну, вместе с Китаем выступая на стороне КНДР. Советские летчики участвовали в воздушных боях с американцами. Кроме того, инструкторы из Советского Союза занимались подготовкой кадров для Корейской народной армии. На протяжении всей войны Москва поставляла Пхеньяну боевые самолеты, танки, артиллерийское и стрелковое оружие, боеприпасы, а также другие виды техники и различного рода снаряжение.



Корейская война завершилась вскоре после смерти Иосифа Сталина, в июле 1953 года. Официальное мирное соглашение так и не было подписано.



Напомним, президент Российской Федерации неоднократно отрицал присутствие российских войск во время аннексии Россией АР Крым в 2014 году и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.