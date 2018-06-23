Російський літак з футбольними фанатами Перу задимився в повітрі

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КИЇВ. 23 червня. УНН. Літак АTR-72-212А російської авіакомпанії UTair, який виконував рейс Єкатеринбург - Тюмень, здійснив посадку в Тюменському аеропорту Рощино з несправним турбогвинтовим двигуном. Про це повідомляє видання ТАСС з посиланням на прес-службу Росавіації, передає УНН.

На борту були вболівальники збірної Перу з футболу, які прямували до Москви через Тюмень.

За даними відомства, дим від мастила, що перегоріло, потрапив до салону лайнера через систему кондиціонування. Через деякий час в салон знову почало надходити чисте повітря.

У Росавіації повідомили, що загоряння двигуна не відбулося. Екіпаж літака, який навчений виконанню посадки на одному двигуні, повністю контролював ситуацію. Загроз безпеці польоту не було.

Висадка пасажирів з лайнера пройшла в звичайному режимі.

Розслідуванням інциденту займається комісія регіонального управління Росавіації.

Авіакомпанія UTair також підключилася до розслідування. Як повідомили в прес-службі авіаперевізника, йде перевірка двигуна на предмет попадання стороннього предмета при заході на посадку.

Як повідомляв УНН, сьогодні вранці в аеропорту Одеси екстрено сів чартерний літак перевізника Yanair рейсом Одеса-Барселона.

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