Російський літак з футбольними фанатами Перу задимився в повітрі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Літак АTR-72-212А російської авіакомпанії UTair, який виконував рейс Єкатеринбург - Тюмень, здійснив посадку в Тюменському аеропорту Рощино з несправним турбогвинтовим двигуном. Про це повідомляє видання ТАСС з посиланням на прес-службу Росавіації, передає УНН.
На борту були вболівальники збірної Перу з футболу, які прямували до Москви через Тюмень.
За даними відомства, дим від мастила, що перегоріло, потрапив до салону лайнера через систему кондиціонування. Через деякий час в салон знову почало надходити чисте повітря.
У Росавіації повідомили, що загоряння двигуна не відбулося. Екіпаж літака, який навчений виконанню посадки на одному двигуні, повністю контролював ситуацію. Загроз безпеці польоту не було.
Висадка пасажирів з лайнера пройшла в звичайному режимі.
Розслідуванням інциденту займається комісія регіонального управління Росавіації.
Авіакомпанія UTair також підключилася до розслідування. Як повідомили в прес-службі авіаперевізника, йде перевірка двигуна на предмет попадання стороннього предмета при заході на посадку.
Як повідомляв УНН, сьогодні вранці в аеропорту Одеси екстрено сів чартерний літак перевізника Yanair рейсом Одеса-Барселона.