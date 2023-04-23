російський літак Іл-96-300, який летів з москви до Берліна, був пов'язаний з дипломатами рф
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Спецрейс Іл-96-300, який прямував із москви до Берліна стосувався російських дипломатів, про це повідомляє DW з посиланням на міністерство зовнішніх справ Німеччини, передає УНН.
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За інформацією DW, уряд Німеччини та російська сторона протягом останніх тижнів перебували на зв'язку щодо питання про персонал відповідних дипломатичних представництв за кордоном.
"Спецрейс літака Іл-96-300 ("Россия" Special Flight Squadron), який виконав у суботу, 22 квітня, рейс RSD898 з Москви до Берліна і назад, пов'язаний із питанням про персонал російських диппредставництв у Німеччині", - про це пише DW з посиланням на інформацію від МЗС ФРН у відповідь на запит про призначення рейсу.
"Ми взяли до відома заяви представниці російського міністерства закордонних справ. Уряд Німеччини та російська сторона впродовж останніх тижнів перебували на зв'язку щодо питання про персонал відповідних диппредставництв за кордоном. Сьогоднішній рейс пов'язаний із цим", - зазначили у МЗС Німеччини.
Нагадаємо
Як повідомляли ЗМІ, російський літак Іл-96-300, що виконує особливий рейс з Москви, приземлився в столиці Німеччини близько 9-ї ранку. Він отримав спеціальний дипломатичний дозвіл на посадку в Берліні.
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