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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Російський корабель затонув у Чорному морі - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Російське дослідницьке судно, яке зіткнулося з вантажним судном під прапором Того, що перевозило худобу, затонуло. Про це повідомляє Hurriyet, передає УНН.

Російський корабель затонув у Чорному морі - ЗМІ

Як повідомляється, після зіткнення російського розвідувального судна з вантажним кораблем на північ від Стамбула в Чорному морі всі члени екіпажу були врятовані.

Зазначено, що низка буксирів і рятувальних суден були спрямовані в район береговою охороною після зіткнення між російським судном і судном під прапором Того, на борту якого перебувала худоба.

"Чиновники берегової охорони Туреччини заявили, що всі 78 солдатів на кораблі були врятовані після зіткнення. За словами влади, російський човен затонув після зіткнення", - повідомляє видання.

Причиною зіткнення, за словами чиновників турецької берегової охорони, яке відбулося за 18 морських миль (29 кілометрів) від узбережжя Кіліс, можливо, було викликано туманом.

Також повідомляється, що прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим подзвонив російському колезі Дмитру Медведєву і висловив жаль з приводу катастрофи російського корабля.

Нагадаємо, судно ЧФ РФ зіткнулося з іншим кораблем в Чорному морі.

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