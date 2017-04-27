Российский корабль затонул в Чорнем море - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Российское исследовательское судно, которое столкнулось с грузовым судном под флагом Того, перевозившим скот, затонуло. Об этом сообщает Hurriyet, передает УНН.
Как сообщается, после столкновения российского разведывательного судна с грузовым кораблем к северу от Стамбула в Черном море все члены экипажа были спасены.
Указано, что ряд буксиров и спасательных судов были направлены в район береговой охраной после столкновения между российским судном и судном под флагом Того, на борту которого находился скот.
"Чиновники береговой охраны Турции заявили, что все 78 солдат на корабле были спасены после столкновения. По словам властей, русская лодка затонула после столкновения", - сообщает издание.
Причиной столкновения, по словам чиновников турецкой береговой охраны, которое произошло в 18 морских миль (29 километрах) от побережья Килиса, возможно, было вызвано туманом.
Также сообщается, что премьер-министр Турции Бинали Йылдырым позвонил российскому коллеге Дмитрию Медведеву и выразил сожаление по поводу крушения российского корабля.
Напомним, судно ЧФ РФ столкнулось с другим кораблем в Черном море.