Російський “гумконвой” вивіз тіла 40 бойовиків з моргів Горлівки і Макіївки - Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Українська розвідка встановила мету приїзду чергового російського “гуманітарного конвою”, КамАЗи вивезли з моргів Горлівки і Макіївки тіла 40 бойовиків. Про це під час брифінгу сказав речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
“Українська розвідка встановила справжню причину приїзду чергового російського „гуманітарного конвою“ на окупований Донбас. Білі КамАЗи вивезли з моргів Горлівки та Макіївки 40 трупів вбитих російських окупантів”, — сказав він.
Як передавав УНН, внаслідок внутрішньої сутички у стані алкогольного сп’яніння один бойовик загинув та ще кілька отримали поранення.