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Російський "Глід" труїть жителів Херсонської області

Російський "Глід" труїть жителів Херсонської області

Київ • УНН

 • 14191 перегляди

КИЇВ. 5 січня. УНН. У Херсонській області почали продавати глід з Росії, який нещодавно вбив 77 людей в Іркутську. Про це повідомив журналіст Олександр Рудоманов на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

“У Херсонській області почали продавати глід з Росії. Є маркування українською та ще хмара порушень. Саме час звертатися до госпродпотребслужбу”, — написав він.

Нагадаємо, із-за неправильного вживання настоянки глоду у російському Іркутську загинули 77 осіб.

Пізніше судмедексперти встановили речовина, з-за якого масово загинули люди в Іркутську — метиловий спирт. “Смерть 74 осіб настала від отруєнь метиловим спиртом, інші постраждали від прийому значної дози етилового спирту”, — уточнила прес-секретар моз Іркутської області.

З 23 грудня в Росії призупинили продаж нехарчової продукції з вмістом алкоголю понад 25 градусів.

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