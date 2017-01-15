Російський "Глід" труїть жителів Херсонської області
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. У Херсонській області почали продавати глід з Росії, який нещодавно вбив 77 людей в Іркутську. Про це повідомив журналіст Олександр Рудоманов на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
“У Херсонській області почали продавати глід з Росії. Є маркування українською та ще хмара порушень. Саме час звертатися до госпродпотребслужбу”, — написав він.
Нагадаємо, із-за неправильного вживання настоянки глоду у російському Іркутську загинули 77 осіб.
Пізніше судмедексперти встановили речовина, з-за якого масово загинули люди в Іркутську — метиловий спирт. “Смерть 74 осіб настала від отруєнь метиловим спиртом, інші постраждали від прийому значної дози етилового спирту”, — уточнила прес-секретар моз Іркутської області.
З 23 грудня в Росії призупинили продаж нехарчової продукції з вмістом алкоголю понад 25 градусів.