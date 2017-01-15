Российский "Боярышник" травит жителей Херсонской области
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. В Херсонской области начали продавать боярышник из России, который недавно убил 77 человек в Иркутске. Об этом сообщил журналист Александр Рудоманов на своей странице в Facebook, передает УНН.
"В Херсонской области начали продавать "Боярышник" из России. Есть маркировка на украинском и еще туча нарушений. Самое время обращаться к госпродпотребслужбу ", - написал он.
Напомним, из-за неправильного употребления настойки боярышника в российском Иркутске погибли 77 человек.
Позже судмедэксперты установили вещество, из-за которого массово погибли люди в Иркутске - метиловый спирт.
"Смерть 74 человек наступила от отравлений метиловым спиртом, другие пострадали от приема значительной дозы этилового спирта", - уточнила пресс-секретарь Минздрава Иркутской области.
С 23 декабря в России приостановили продажу непищевой продукции с содержанием алкоголя более 25 градусов.