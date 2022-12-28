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Російський чиновник кирієнко приїхав на ЗАЕС. У МЗС назвали "візит" грубим порушенням міжнародного права

Російський чиновник кирієнко приїхав на ЗАЕС. У МЗС назвали "візит" грубим порушенням міжнародного права

Київ • УНН

 • 345207 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Міністерство закордонних справ України відреагувало на приїзд російського чиновника на Запорізьку АЕС, назвавши це грубим порушенням не лише законодавства України, а й міжнародного права, передає УНН.

Цитата

«МЗС України висловлює рішучий протест у зв’язку з незаконним в’їздом чиновника адміністрації президента рф сергія кирієнка на тимчасово окуповану територію України у Запорізькій області, зокрема й його перебуванням на українському ядерному об’єкті – Запорізькій атомній електростанції. Такі протиправні дії посадовців держави-агресора є черговим грубим порушенням міжнародного права та законодавства України. Цей крок Кремля також демонструє повне ігнорування з його боку вимог трьох резолюцій Ради керуючих МАГАТЕ, які вимагають від Росії негайно вивести своїх військовослужбовців та інший персонал із Запорізької атомної електростанції з тим, щоб українські компетентні установи могли відновити повний контроль над станцією та забезпечити ядерну та фізичну безпеку під час її експлуатації», – йдеться в повідомленні.

Деталі

У МЗС зазначили, що розраховують на дієві та ефективні зусилля держав-членів МАГАТЕ, а також Генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі у протидії злочинам рф стосовно ядерних об’єктів України та цинічному нехтуванню діючих норм ядерної безпеки і захищеності. А також закликали до розширення санкцій стосовно російської державної корпорації «росатом», афілійованих з нею компаній та інституцій, а також інших ключових чинників атомної енергетики росії.
Міністерстерство наголосило на нагальності опрацювання механізмів повного припинення співробітництва з російською федерацією у сфері ядерних технологій, а також обмеження прав і привілеїв російської федерації в МАГАТЕ.

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Доповнення

Територія захопленої російськими окупантами ЗАЕС неодноразово зазнавала артилерійських обстрілів, що викликає побоювання з приводу ядерної катастрофи.

Очільник МАГАТЕ сподівається створення зони безпеки навколо ЗАЕС найближчим часом.

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