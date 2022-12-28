Российский чиновник кириенко приехал в ЗАЭС. В МИД назвали "визит" грубым нарушением международного права

Цитата

«МИД Украины выражает решительный протест в связи с незаконным въездом чиновника администрации президента рф Сергея Кириенко на временно оккупированную территорию Украины в Запорожской области, в том числе и его пребыванием на украинском ядерном объекте – Запорожской атомной электростанции. Такие противоправные действия должностных лиц государства-агрессора являются очередным грубым нарушением международного права и законодательства Украины. Этот шаг кремля также демонстрирует полное игнорирование с его стороны требований трех резолюций Совета управляющих МАГАТЭ, требующих от россии немедленно вывести своих военнослужащих и другой персонал из Запорожской атомной электростанции с тем, чтобы украинские компетентные учреждения могли восстановить полный контроль над станцией и обеспечить ядерную и физическую безопасность во время ее эксплуатации», – говорится в сообщении.

Детали

В МИД отметили, что рассчитывают на действенные и эффективные усилия государств-членов МАГАТЭ, а также Генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в противодействии преступлениям рф в отношении ядерных объектов Украины и циничному пренебрежению действующих норм ядерной безопасности и защищенности. А также призвали к расширению санкций в отношении российской государственной корпорации «росатом», аффилированных с ней компаний и институтов, а также других ключевых факторов атомной энергетики россии.

Министерство отметило необходимость разработки механизмов полного прекращения сотрудничества с российской федерацией в сфере ядерных технологий, а также ограничения прав и привилегий российской федерации в МАГАТЭ.

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Дополнение

Территория захваченной российскими оккупантами ЗАЭС неоднократно подвергалась артиллерийским обстрелам, что вызывает опасения по поводу ядерной катастрофы.

Глава МАГАТЭ надеется на создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС в ближайшее время.