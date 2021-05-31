Російський актор Збруєв потрапив до лікарні. У театрі кажуть, госпіталізація - планова

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"Нічого страшного, екстраординарного не відбулося. Олександр Вікторович знаходиться в лікарні на плановому обстеженні", - сказав співрозмовник ЗМІ.

Він уточнив, що у Збруева піднявся артеріальний тиск. 30 травня артист скасував виставу "Ва-банк", в якому бере участь, знаходився вдома, але потім за порадою лікаря ліг в клініку.

Додамо

Олександру Збруєву 83 роки. Він закінчив Щукінське училище в 1961 році і був прийнятий в Театр імені Ленінського комсомолу ("Ленком"), де працює донині.

У фільмографії артиста понад 60 назв, в числі яких "Два квитки на денний сеанс", "Велика перерва", "Самотня жінка бажає познайомитися", "Ти у мене одна", "Бідна Саша", "Романс про закоханих", "Батальйони просять вогню", "Бережи мене, мій талісман", "Шизофренія", "Ближнє коло" і багато інших фільмів.