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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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The Guardian

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Російський актор Збруєв потрапив до лікарні. У театрі кажуть, госпіталізація - планова

Київ • УНН

 • 16902 перегляди

КИЇВ. 31 травня. УНН. Російський актор Олександр Збруєв потрапив до лікарні. У Московському державному театрі "Ленком Марка Захарова" кажуть, що він ліг на планове обстеження, передає УНН із посиланням на ТАСС

Російський актор Збруєв потрапив до лікарні. У театрі кажуть, госпіталізація - планова

Цитата

"Нічого страшного, екстраординарного не відбулося. Олександр Вікторович знаходиться в лікарні на плановому обстеженні", - сказав співрозмовник ЗМІ.

Він уточнив, що у Збруева піднявся артеріальний тиск. 30 травня артист скасував виставу "Ва-банк", в якому бере участь, знаходився вдома, але потім за порадою лікаря ліг в клініку.

Додамо

Олександру Збруєву 83 роки. Він закінчив Щукінське училище в 1961 році і був прийнятий в Театр імені Ленінського комсомолу ("Ленком"), де працює донині. 

У фільмографії артиста понад 60 назв, в числі яких "Два квитки на денний сеанс", "Велика перерва", "Самотня жінка бажає познайомитися", "Ти у мене одна", "Бідна Саша", "Романс про закоханих", "Батальйони просять вогню", "Бережи мене, мій талісман", "Шизофренія", "Ближнє коло" і багато інших фільмів.

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