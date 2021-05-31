Российский актер Збруев попал в больницу. В театре говорят, госпитализация - плановая

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"Ничего страшного, экстраординарного не произошло. Александр Викторович находится в больнице на плановом обследовании", - сказал собеседник СМИ.

Он уточнил, что у Збруева поднялось артериальное давление. 30 мая артист отменил спектакль "Ва-банк", в котором участвует, находился дома, но потом по совету врача лег в клинику.

Добавим

Александру Збруеву 83 года. Он окончил Щукинское училище в 1961 году и был принят в Театр имени Ленинского комсомола ("Ленком"), где работает по сей день.

В фильмографии артиста более 60 названий, в числе которых "Два билета на дневной сеанс", "Большая перемена", "Одинокая женщина желает познакомиться", "Ты у меня одна", "Бедная Саша", "Романс о влюбленных", "Батальоны просят огня", "Храни меня, мой талисман", "Шизофрения", "Ближний круг" и многие другие фильмы.