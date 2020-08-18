Російський актор Безруков прибув з "моноспектаклем" в окупований Крим

"18, 19 серпня в Ялті і Севастополі вперше за півроку вийду на сцену. Моновистава "І життя, і театр, і кіно" - напевно, найбезпечніший спектакль за теперішніх часів, на сцені я один. Глядачі від мене у 1,5 метрах, навіть більше. Так що працюємо, побачимося", - написав Безруков на своїй сторінці.

Як повідомляв УНН, Служба безпеки України ще у 2015 році надала Міністерству культури список діячів культури, дії яких створюють загрозу національній безпеці. У перелік потрапили Олег Газманов, Сергій Безруков, Жерар Депардьє та інші.