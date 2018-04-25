Російський адвокат написав книгу про справу Чийгоза і окупований Крим
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Російський адвокат Микола Полозов написав книгу про справу лідера кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза, про свою роботу в окупованому Криму і про все те, що сталося за ці два з хвостиком роки. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"...останнім часом я мало часу приділяв соціальним мережам і коментарям з приводу поточних подій.
Був цілком поглинений важливою справою - писав книгу про справу Ахтема Чийгоза, про мою роботу в окупованому Криму і про все те, що сталося за ці два з хвостиком роки", - написав Полозов.
За його словами, рукопис завершений і "я сподіваюся, що вдасться видати хорошу книгу".
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Нагадаємо, Ахтем Чийгоз є заступником голови Меджлісу кримськотатарського народу.
Ахтема Чийгоза затримали у січні 2015 року і звинуватили в організації масових заворушень через його участь у мітингу перед будівлею ВР Криму 26 лютого 2014 року. 11 вересня 2017 року верховний суд анексованого Криму засудив Чийгоза до восьми років колонії суворого режиму.
Як повідомляв УНН, 25 жовтня 2017 року Чийгоза звільнили від відбування покарання в ув'язненні в окупованому Криму і передали на територію Туреччини.