Російський адвокат написав книгу про справу Чийгоза і окупований Крим

КИЇВ. 25 квітня. УНН. Російський адвокат Микола Полозов написав книгу про справу лідера кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза, про свою роботу в окупованому Криму і про все те, що сталося за ці два з хвостиком роки. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.