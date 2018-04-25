Российский адвокат написал книгу о деле Чийгоза и оккупированном Крыме
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Российский адвокат Николай Полозов написал книгу о деле лидера крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза, о своей работе в оккупированном Крыму и обо всем, что произошло за эти два с небольшим года. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"... в последнее время я мало времени уделял социальным сетям и комментариям по поводу текущих событий. Был всецело поглощен важным делом - писал книгу о деле Ахтема Чийгоза, о моей работе в оккупированном Крыму и обо всем, что произошло за эти два с небольшим года", - написал Полозов.
По его словам, рукопись завершена и "я надеюсь, что удастся выдать хорошую книгу".
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Напомним, Ахтем Чийгоз является заместителем председателя Меджлиса крымскотатарского народа.
Ахтема Чийгоза задержали в январе 2015 года и обвинили в организации массовых беспорядков из-за его участия в митинге перед зданием ВР Крыма 26 февраля 2014 года. 11 сентября 2017 года Верховный суд аннексированного Крыма приговорил Чийгоза к восьми годам колонии строгого режима.
Как сообщал УНН, 25 октября 2017 года Чийгоза освободили от отбывания наказания в заключении в оккупированном Крыму и передали на территорию Турции.