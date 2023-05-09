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Російських танкістів, які обстріляли лікарню у Сумській області, засудили до 11 років позбавлення волі

Російських танкістів, які обстріляли лікарню у Сумській області, засудили до 11 років позбавлення волі

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 травня. УНН. Суд заочно позбавив волі на 11 років російських військових, які прицільно обстріляли лікарню в Тростянці Сумської області з танка 18 березня минулого року. Про це повідомило Державне бюро розслідувань у Telegram, передає УНН

Деталі

Працівники ДБР встановили, що під час тимчасової окупації частини Сумської області, 18 березня 2022 року, російські військові з танка обстріляли Тростянецьку міську лікарню. За інформацією слідчих, відповідний наказ віддав молодший сержант Петро Смірнов, командир танка 1-го танкового взводу 5-ї танкової роти 2-го танкового батальйону 1-го гвардійського танкового полку "Чертківський" 2-ї гвардійської Таманської мотострілецької дивізії. Виконав наказ рядовий Айнур Мухаметханов, який був навідником-оператором танку, додали в ДБР.

"Під’їхавши до лікарні, молодший сержант віддав наказ Мухаметханову прямим наведенням стріляти по медичному закладу 125-мм осколково-фугасним снарядом. Під обстрілами опинилися як медичні працівники, так і пацієнти, у тому числі вагітні жінки. Саме в момент атаки на лікарню одна з породіль народжувала двійню", - йдеться в повідомленні.

Тростянецький районний суд визнав двох військових рф винними у порушенні законів та звичаїв війни та засудив їх до 11 років позбавлення волі. Суд також ухвалив рішення про стягнення з країни-агресора збитків, до яких призвели антигуманні дії її військовослужбовців.

Крім цього, повідомили у ДБР, тікаючи з Сумської області російські військові кинули свій танк, військові ЗСУ його відремонтували та використовують на полі бою.

Нагадаємо

Служба безпеки України поінформувала, що повідомила про підозру російському актору-пропагандисту Володимиру Машкову, який, як вказали у спецслужбі, закликав до знищення України.

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