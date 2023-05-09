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Российских танкистов, обстрелявших больницу в Сумской области, приговорили к 11 годам лишения свободы

Российских танкистов, обстрелявших больницу в Сумской области, приговорили к 11 годам лишения свободы

Киев • УНН

 • 1013309 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. Суд заочно лишил свободы на 11 лет российских военных, которые прицельно обстреляли больницу в Тростянце Сумской области из танка 18 марта прошлого года, сообщило Государственное бюро расследований в Telegram, передает УНН

Детали

Работники ГБР установили, что во время временной оккупации части Сумской области, 18 марта 2022 года, российские военные из танка обстреляли Тростянецкую городскую больницу. По информации следователей, соответствующий приказ отдал младший сержант Петр Смирнов, командир танка 1-го танкового взвода 5-й танковой роты 2-го танкового батальона 1-го гвардейского танкового полка "Чертковский" 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии. Выполнил приказ рядовой Айнур Мухаметханов, который был наводчиком-оператором танка, добавили в ГБР.

"Подъехав к больнице, младший сержант отдал приказ Мухаметханову прямой наводкой стрелять по медицинскому учреждению 125-мм осколочно-фугасным снарядом. Под обстрелами оказались как медицинские работники, так и пациенты, в том числе беременные женщины. Именно в момент атаки на больницу одна из рожениц рожала двойню", - говорится в сообщении.

Тростянецкий районный суд признал двух военных рф виновными в нарушении законов и обычаев войны и приговорил их к 11 годам лишения свободы. Суд также принял решение о взыскании со страны-агрессора убытков, к которым привели антигуманные действия ее военнослужащих.

Кроме этого, сообщили в ГБР, убегая из Сумской области российские военные бросили свой танк, военные ВСУ его отремонтировали и используют на поле боя.

Напомним

Служба безопасности Украины проинформировала, что сообщила о подозрении российскому актеру-пропагандисту Владимиру Машкову, который, как указали в спецслужбе, призывал к уничтожению Украины.

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