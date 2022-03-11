У російських окупаційних військах загороджувальні загони - Веніславський
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Під час ефіру на одному із телеканалів Федір Веніславський заявив, що окупанти мають спеціальні загони для українців. Про це повідомляє УНН.
Цитата
"Розвідники дають ту інформацію яка дозволяє використовувати всі передбачені можливості, для того, щоб здобувати перемоги на всіх фронтах...
Ми чудово розуміємо всі аспекти оборони і розуміємо чудово моральний клімат і моральний стан в збройних силах РФ.
Та інформація, яка зараз вже стає загальнодоступною. Зокрема від полонених про те, що створюються в російських окупаційних військах загороджувальні загони. В найгіршому варіанті повторюється Сталінський і Гітлеревський методи ведення війни. Наші розвідники нас інформували щедесь днів 4-5 назад, до того моменту поки це стало відомо в широкому загалі, але ми не оприлюднювали, поки не отримали 100% підтвердження навіть з вуст полонених", - повідомив Федір Веніславський.
Нагадаємо
Перше засідання Міжнародного кримінального суду у Гаазі у справі війни Росії проти України відбудеться сьогодні, 7 березня. Про це повідомив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в ефірі телемарафону.