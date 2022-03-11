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У российских оккупационных войсках заградительные отряды - Вениславский

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 марта. УНН. Во время эфира на одном из телеканалов Федор Вениславский заявил, что оккупанты имеют специальные отряды для украинцев. Об этом сообщает УНН.

Цитата

"Разведчики дают ту информацию которая позволяет использовать все предусмотренные возможности, для того, чтобы одерживать победы на всех фронтах.

Мы прекрасно понимаем все аспекты обороны и понимаем прекрасно моральный климат и моральное состояние в вооруженных силах РФ.

Та информация, которая сейчас уже становится общедоступной. В частности от пленных о том, что создаются в российских оккупационных войсках заградительные отряды. В худшем варианте повторяется сталинский и гитлеровский методы ведения войны. Наши разведчики нас информировали щедесь дней 4-5 назад, до того момента пока это стало известно в широком смысле, но мы не оглашали, пока не получили 100% подтверждение даже из уст пленных", - сообщил Федор Вениславский.

Напомним

Первое заседание Международного уголовного суда в Гааге в деле войны России против Украины состоится сегодня, 7 марта. Об этом сообщил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в эфире телемарафона.

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