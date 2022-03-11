У российских оккупационных войсках заградительные отряды - Вениславский
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Во время эфира на одном из телеканалов Федор Вениславский заявил, что оккупанты имеют специальные отряды для украинцев. Об этом сообщает УНН.
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"Разведчики дают ту информацию которая позволяет использовать все предусмотренные возможности, для того, чтобы одерживать победы на всех фронтах.
Мы прекрасно понимаем все аспекты обороны и понимаем прекрасно моральный климат и моральное состояние в вооруженных силах РФ.
Та информация, которая сейчас уже становится общедоступной. В частности от пленных о том, что создаются в российских оккупационных войсках заградительные отряды. В худшем варианте повторяется сталинский и гитлеровский методы ведения войны. Наши разведчики нас информировали щедесь дней 4-5 назад, до того момента пока это стало известно в широком смысле, но мы не оглашали, пока не получили 100% подтверждение даже из уст пленных", - сообщил Федор Вениславский.
Напомним
Первое заседание Международного уголовного суда в Гааге в деле войны России против Украины состоится сегодня, 7 марта. Об этом сообщил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в эфире телемарафона.