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ЗМІ повідомили, що новий російський прем'єр виявився автором музики для пісень Григорія Лепса

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. Новий прем’єр Росії Михайло Мішустін — автор музики декількох пісень популярного виконавця Григорія Лепса, розповіли російському виданню “Ведомости” двоє його хороших знайомих, пише УНН.

ЗМІ повідомили, що новий російський прем'єр виявився автором музики для пісень Григорія Лепса

У реєстрі Російського авторського товариства (РАТ) зазначено, що Михайло Володимирович Мішустін — автор музики для пісень “Зола” і “Настоящая женщина”, які виконує Лепс. Те, що автор музики для пісень “Зола” і “Настоящая женщина”, — саме керівник ФНС, підтверджує співрозмовник “Ведомостей”, знайомий з деталями роботи РАТ. Дати народження збігаються, говорить він. Пісня “Настоящая женщина” вийшла на альбомі Лепса “Пенсне” в 2011 році, “Зола” — на альбомі “Апгрейд” в 2016 році.

Голова правління Ощадбанку Герман Греф, вітаючи в 2012 році через газету “Коммерсант” Мишустина з 46-річчям, відзначав музичні таланти керівника ФНС: “І зовсім мало людей знає, що ви ще й композитор, який пише прекрасну музику, і що деякі написані вами пісні стали справжніми хітами”. Мішустін грає на роялі, зазначено в його офіційній біографії на сайті ТАСС.

Представник Лепса Володимир Урюпін заявив “Ведомостям”, що автор музики “Золи” і “Настоящей женщины” — не сам керівник ФНС, а його однофамілець. “Ведомости” запросили коментар представника Мішустіна.

Олександр Вулих, автор віршів для пісні “Зола”, підтвердив “Ведомостям”, що музику до неї дійсно написав глава ФНС Михайло Мішустін.

Також Мішустін любить складати частівки і сатиричні куплети, розповів один зі співрозмовників “Ведомостей” і підтвердили двоє інших його знайомих. Він постійно пише частівки і епіграми на різні теми і ділиться ними з друзями, кажуть джерела “Ведомостей”. За їх словами, після того як Мішустін очолив ФНС, для співробітників стали часто проводити концерти з найвідомішими виконавцями. Самі співробітники з ініціативи Мишустина стали проводити “капустники” (сатиричні гуляння для своїх — ред.), де переспівують шлягери і виконують частівки.

Додамо, що Держдума на засіданні в четвер дала згоду президенту РФ на призначення нинішнього глави Федеральної податкової служби Михайла Мішустіна головою уряду Росії.

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