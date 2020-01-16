СМИ сообщили, что новый российский премьер оказался автором музыки для песен Григория Лепса
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Новый премьер России Михаил Мишустин — автор музыки нескольких песен популярного исполнителя Григория Лепса, рассказали российскому изданию “Ведомости” двое его хороших знакомых, пишет УНН.
В реестре Российского авторского общества (РАО) указано, что Михаил Владимирович Мишустин — автор музыки для песен “Зола” и “Настоящая женщина”, которые исполняет Лепс. То, что автор музыки для песен “Зола” и “Настоящая женщина”, — именно руководитель ФНС, подтверждает собеседник “Ведомостей”, знакомый с деталями работы РАО. Даты рождения совпадают, говорит он. Песня “Настоящая женщина” вышла на альбоме Лепса “Пенсне” в 2011 году, “Зола” — на альбоме “Апгрейд” в 2016 году.
Предправления Сбербанка Герман Греф, поздравляя в 2012 году через газету “Коммерсантъ” Мишустина с 46-летием, отмечал музыкальные таланты руководителя ФНС: “И совсем мало людей знает, что вы еще и композитор, который пишет прекрасную музыку, и что некоторые написанные вами песни стали настоящими хитами”. Мишустин играет на рояле, указано в его официальной биографии на сайте ТАСС.
Представитель Лепса Владимир Урюпин заявил “Ведомостям”, что автор музыки “Золы” и “Настоящей женщины” — не сам руководитель ФНС, а его однофамилец. “Ведомости” запросили комментарий представителя Мишустина.
Александр Вулых, автор стихов для песни “Зола”, подтвердил “Ведомостям”, что музыку к ней действительно написал глава ФНС Михаил Мишустин.
Также Мишустин любит сочинять частушки и сатирические куплеты, рассказал один из собеседников “Ведомостей” и подтвердили двое других его знакомых. Он постоянно пишет частушки и эпиграммы на разные темы и делится ими с друзьями, говорят источники “Ведомостей”. По их словам, после того как Мишустин возглавил ФНС, для сотрудников стали часто проводить концерты с самыми известными исполнителями. Сами сотрудники по инициативе Мишустина стали проводить “капустники” (сатирические гуляния для своих — ред.), где перепевают шлягеры и выполняют частушки.
Добавим, что Госдума на заседании в четверг дала согласие президенту РФ на назначение нынешнего главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина главой правительства России.