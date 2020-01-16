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СМИ сообщили, что новый российский премьер оказался автором музыки для песен Григория Лепса

Киев • УНН

 • 13592 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Новый премьер России Михаил Мишустин — автор музыки нескольких песен популярного исполнителя Григория Лепса, рассказали российскому изданию “Ведомости” двое его хороших знакомых, пишет УНН.

СМИ сообщили, что новый российский премьер оказался автором музыки для песен Григория Лепса

В реестре Российского авторского общества (РАО) указано, что Михаил Владимирович Мишустин — автор музыки для песен “Зола” и “Настоящая женщина”, которые исполняет Лепс. То, что автор музыки для песен “Зола” и “Настоящая женщина”, — именно руководитель ФНС, подтверждает собеседник “Ведомостей”, знакомый с деталями работы РАО. Даты рождения совпадают, говорит он. Песня “Настоящая женщина” вышла на альбоме Лепса “Пенсне” в 2011 году, “Зола” — на альбоме “Апгрейд” в 2016 году.

Предправления Сбербанка Герман Греф, поздравляя в 2012 году через газету “Коммерсантъ” Мишустина с 46-летием, отмечал музыкальные таланты руководителя ФНС: “И совсем мало людей знает, что вы еще и композитор, который пишет прекрасную музыку, и что некоторые написанные вами песни стали настоящими хитами”. Мишустин играет на рояле, указано в его официальной биографии на сайте ТАСС.

Представитель Лепса Владимир Урюпин заявил “Ведомостям”, что автор музыки “Золы” и “Настоящей женщины” — не сам руководитель ФНС, а его однофамилец. “Ведомости” запросили комментарий представителя Мишустина.

Александр Вулых, автор стихов для песни “Зола”, подтвердил “Ведомостям”, что музыку к ней действительно написал глава ФНС Михаил Мишустин.

Также Мишустин любит сочинять частушки и сатирические куплеты, рассказал один из собеседников “Ведомостей” и подтвердили двое других его знакомых. Он постоянно пишет частушки и эпиграммы на разные темы и делится ими с друзьями, говорят источники “Ведомостей”. По их словам, после того как Мишустин возглавил ФНС, для сотрудников стали часто проводить концерты с самыми известными исполнителями. Сами сотрудники по инициативе Мишустина стали проводить “капустники” (сатирические гуляния для своих — ред.), где перепевают шлягеры и выполняют частушки.

Добавим, что Госдума на заседании в четверг дала согласие президенту РФ на назначение нынешнего главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина главой правительства России.

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