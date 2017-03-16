Російські журналісти готують на передовій провокаційні матеріали – розвідка

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КИЇВ. 16 березня. УНН. З метою дискредитації Збройних Сил України на передових позиціях бойовиків у районі міста Брянка працюють журналісти російських військових ЗМІ. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає УНН.

“Противник продовжує заходи з дискредитації сил АТО. 15 березня ц.р. для фіксації обстрілів з боку сил АТО на передових позиціях підрозділів 7 окремої мотострілецької бригади (Брянка) 2 АК під керівництвом спеціалістів центру інформаційного протиборства ЦТВ Південного ВО ЗС РФ працювали журналісти військових ЗМІ з метою виготовлення провокаційних матеріалів”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, 11 березня російські офіцери з частин інформаційного протиборства під виглядом "кореспондентів" проводили на околиці Донецька зйомку зруйнованих будинків.

Українські Національні Новини

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