Російські журналісти готують на передовій провокаційні матеріали – розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. З метою дискредитації Збройних Сил України на передових позиціях бойовиків у районі міста Брянка працюють журналісти російських військових ЗМІ. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає УНН.
“Противник продовжує заходи з дискредитації сил АТО. 15 березня ц.р. для фіксації обстрілів з боку сил АТО на передових позиціях підрозділів 7 окремої мотострілецької бригади (Брянка) 2 АК під керівництвом спеціалістів центру інформаційного протиборства ЦТВ Південного ВО ЗС РФ працювали журналісти військових ЗМІ з метою виготовлення провокаційних матеріалів”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, 11 березня російські офіцери з частин інформаційного протиборства під виглядом "кореспондентів" проводили на околиці Донецька зйомку зруйнованих будинків.