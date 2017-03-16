Российские журналисты готовят на передовой провокационные материалы - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. С целью дискредитации Вооруженных Сил Украины на передовых позициях боевиков в районе города Брянка работают журналисты российских военных СМИ. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.
"Противник продолжает мероприятия по дискредитации сил АТО. 15 марта с.г. для фиксации обстрелов со стороны сил АТО на передовых позициях подразделений 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК под руководством специалистов центра информационного противоборства ЦТВ Южного ВО ВС РФ работали журналисты военных СМИ с целью изготовления провокационных материалов", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, 11 марта российские офицеры из частей информационного противоборства под видом "корреспондентов" проводили на окраине Донецка съемку разрушенных домов.