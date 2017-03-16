Российские журналисты готовят на передовой провокационные материалы - разведка

"Противник продолжает мероприятия по дискредитации сил АТО. 15 марта с.г. для фиксации обстрелов со стороны сил АТО на передовых позициях подразделений 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК под руководством специалистов центра информационного противоборства ЦТВ Южного ВО ВС РФ работали журналисты военных СМИ с целью изготовления провокационных материалов", - говорится в сообщении.



Как сообщал УНН, 11 марта российские офицеры из частей информационного противоборства под видом "корреспондентов" проводили на окраине Донецка съемку разрушенных домов.