Російські вертольоти обстріляли прикордонні території на Сумщині

Деталі Ворожі гелікоптери вилетіти з боку росії та здійснили 6️ пусків некерованими ракетами по території Краснопільської громади.

Попередньо, жертв внаслідок цього обстрілу немає, повідомили у ДПСУ.

Нагадаємо

У ніч на 25 червня по території України завдано масованого ракетно-бомбового удару. Зокрема, російські бомбардувальники «працювали» безпосередньо з території Білорусі. Для цього було задіяно шість літаків Ту-22М3, які виконали пуски 12 крилатих ракет Х-22. Рубіж пуску – район міста Петриков, що неподалік Мозиря, орієнтовно за 50-60 кілометрів від державного кордону України. Бомбардувальники злітали з аеропорту «Шайковка» калузької області РФ. Далі через територію калузької та смоленської областей входили в повітряний простір Білорусі. Після пуску ракет повертались в аеропорт «Шайковка» на території РФ. Удар наносився по Київській, Чернігівській, Сумській областях.