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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 26105 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

17:04 • 70284 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 114138 перегляди

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1 квітня, 11:39 • 165858 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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1 квітня, 10:23 • 163985 перегляди

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1 квітня, 10:07 • 166544 перегляди

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1 квітня, 09:22 • 145233 перегляди

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Російські вертольоти обстріляли прикордонні території на Сумщині

Російські вертольоти обстріляли прикордонні території на Сумщині

Київ • УНН

 • 208419 перегляди

КИЇВ. 25 червня. УНН. Два російські вертольоти обстріляли прикордоння Сумської області. Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає УНН.

Деталі Ворожі гелікоптери вилетіти з боку росії та здійснили 6️ пусків некерованими ракетами по території Краснопільської громади.

Попередньо, жертв внаслідок цього обстрілу немає, повідомили у ДПСУ.

Нагадаємо

У ніч на 25 червня по території України завдано масованого ракетно-бомбового удару. Зокрема, російські бомбардувальники «працювали» безпосередньо з території Білорусі. Для цього було задіяно шість літаків Ту-22М3, які виконали пуски 12 крилатих ракет Х-22. Рубіж пуску – район міста Петриков, що неподалік Мозиря, орієнтовно за 50-60 кілометрів від державного кордону України. Бомбардувальники злітали з аеропорту «Шайковка» калузької області РФ. Далі через територію калузької та смоленської областей входили в повітряний простір Білорусі. Після пуску ракет повертались в аеропорт «Шайковка» на території РФ. Удар наносився по Київській, Чернігівській, Сумській областях.

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