Російські тролі могли спонукати британців вийти з ЄС - ЗМІ

Повідомлення у соцмережі, пов'язані з референдумом, які супроводжувались популярними хештегами, висловлювали зневагу та знущались з попереджень кампанії проєвропейського союзу щодо наслідків голосування на підтримку виходу Британії з блоку, а також з тодішнього британського прем'єр-міністра Девіда Камерона, який виступав проти Brexit.

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Облікові записи, виявлені CNN, були серед понад 2700 облікових записів, які Twitter передала Комітету палати представників США в рамках розслідування втручання Росії у минулорічні президентські вибори в США.

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CNN знайшов чотири облікові записи групи тролів, які ще на початку референдуму Brexit, у четвер, 23 червня 2016 р., публікували у Twitter повідомлення, використовуючи ті ж хеш-теги, майже щосекунди. Видання зазначило, що таких акаунтів могло бути значно більше, але Twitter не надавав інформації щодо окремих публікацій стосовно кожного з облікових записів, лише ім'я користувача та ID кожного облікового запису.