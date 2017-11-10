Российские тролли могли побудить британцев выйти из ЕС - СМИ

Сообщение в соцсети, связанные с референдумом, которые сопровождались популярными хэштегами, которые выражали презрение и издевались над предупреждениями кампании проевропейского союза относительно последствий голосования в поддержку выхода Британии из блока, а также над британским премьер-министром Дэвидом Кэмероном, который был у власти и выступал против Brexit.

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Учетные записи, обнаруженные CNN, были среди более 2700 учетных записей, кототрые Twitter передала Комитету палаты представителей США в рамках расследования вмешательства России в прошлогодние президентские выборы в США.

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CNN нашел четыре учетных записи группы троллей, которые еще в начале референдума Brexit, в четверг, 23 июня 2016 года, публиковали в Twitter сообщения, используя те же хэш-теги, почти каждую секунду. Издание отметило, что таких аккаунтов могло быть значительно больше, но Twitter не предоставлял информации по отдельным публикациям по каждому из учетных записей, только имя пользователя и ID каждой учетной записи.