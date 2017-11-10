Российские тролли могли побудить британцев выйти из ЕС - СМИ

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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 33326 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 53855 просмотра

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 62368 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 66102 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 57120 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11:14 • 96755 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100542 просмотра

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КИЕВ. 10 ноября. УНН. В июне 2016 года сеть учетных записей Twitter, связана с армией российских троллей, которую обвиняют во вмешательстве в выборы в США, разместила десятки сообщений в поддержку Brexit в день проведения референдума о членстве Соединенного Королевства в Европейском Союзе. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на собственное расследование, передает УНН.

Сообщение в соцсети, связанные с референдумом, которые сопровождались популярными хэштегами, которые выражали презрение и издевались над предупреждениями кампании проевропейского союза относительно последствий голосования в поддержку выхода Британии из блока, а также над британским премьер-министром Дэвидом Кэмероном, который был у власти и выступал против Brexit.

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Учетные записи, обнаруженные CNN, были среди более 2700 учетных записей, кототрые Twitter передала Комитету палаты представителей США в рамках расследования вмешательства России в прошлогодние президентские выборы в США.

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CNN нашел четыре учетных записи группы троллей, которые еще в начале референдума Brexit, в четверг, 23 июня 2016 года, публиковали в Twitter сообщения, используя те же хэш-теги, почти каждую секунду. Издание отметило, что таких аккаунтов могло быть значительно больше, но Twitter не предоставлял информации по отдельным публикациям по каждому из учетных записей, только имя пользователя и ID каждой учетной записи.

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