Российские тролли могли побудить британцев выйти из ЕС - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. В июне 2016 года сеть учетных записей Twitter, связана с армией российских троллей, которую обвиняют во вмешательстве в выборы в США, разместила десятки сообщений в поддержку Brexit в день проведения референдума о членстве Соединенного Королевства в Европейском Союзе. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на собственное расследование, передает УНН.
Сообщение в соцсети, связанные с референдумом, которые сопровождались популярными хэштегами, которые выражали презрение и издевались над предупреждениями кампании проевропейского союза относительно последствий голосования в поддержку выхода Британии из блока, а также над британским премьер-министром Дэвидом Кэмероном, который был у власти и выступал против Brexit.
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Учетные записи, обнаруженные CNN, были среди более 2700 учетных записей, кототрые Twitter передала Комитету палаты представителей США в рамках расследования вмешательства России в прошлогодние президентские выборы в США.
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CNN нашел четыре учетных записи группы троллей, которые еще в начале референдума Brexit, в четверг, 23 июня 2016 года, публиковали в Twitter сообщения, используя те же хэш-теги, почти каждую секунду. Издание отметило, что таких аккаунтов могло быть значительно больше, но Twitter не предоставлял информации по отдельным публикациям по каждому из учетных записей, только имя пользователя и ID каждой учетной записи.