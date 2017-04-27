Російські споживачі переплатять близько 4 млрд рублів на рік за поставку електроенергії в ОРЛО - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. За постачання міністерством енергетики Російської Федерації електроенергії на тимчасово окуповану територію Луганської області російські споживачі переплатять 2-4,6 млрд рублів на рік, передає УНН з посиланням на "Коммерсант".
Як зазначає видання, оплату гуманітарних поставок електроенергії з РФ на окуповані території “ЛНР” запишуть на втрати Федеральної мережевої компанії (ФСК, входить в “Россети”).
За розрахунками аналітиків, це підніме тариф ФСК на 2,5%, а споживачі РФ переплатять 2-4,6 млрд руб. на рік.
Повідомляється, що 30 квітня “Рада ринку” (регулятор енергоринків) на заочному засіданні наглядової ради має затвердити схему компенсації за “гуманітарні поставки” електроенергії з РФ в "ЛНР".
Зазначається, що внесення “луганського” питання до порядку наглядової ради ініціювало Міненерго. Основою пропозиції є те, що поставки в ОРЛО будуть списуватися на технологічні втрати ФСК. Зростання цих втрат компенсують коефіцієнтом у формулі розрахунку тарифу ФСК.
“Схема розмиє поставки електроенергії в "ЛНР" по всьому російському енергоринку. Основне навантаження через оплату тарифу ляже на всіх споживачів, крім населення”, — зазначило джерело видання.
Нагадаємо, Національна енергетична компанія “Укренерго” повідомила, що з 25 квітня подача електроенергії на територію ОРЛО припиняється.
Пізніше стало відомо, що Міненерго РФ вирішило постачати електрику в “ЛНР”.
Як повідомляв УНН, 26 квітня українська сторона пояснила під час засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську причини припинення поставки електроенергії до ОРЛО.